Parte oggi con il superG (ore 12.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport) la lunga tappa maschile di Coppa del Mondo di Wengen che comprende anche due discese libere, domani e sabato, per chiudere domenica con uno speciale. A guidare i jet azzurri, Dominik Paris, che ha chiuso col terzo tempo la seconda e ultima prova della discesa, accorciata per non stancare troppo gli atleti verso le tre gare veloci sulla leggendaria pista, la più lunga del mondo coi suoi 4.480 metri. Il più veloce è stato l’austriaco Max Franz, 7° Christof Innerhofer.

© Riproduzione riservata