Sarri rispedisce la Juve lontano dalle grandi

Ci sono due Juventus nella gestione di questi anni di Allegri. Una è quella di Tel Aviv, del doppio confronto col Benfica e col Monza. La squadra che parte scollegata, che non vince nessun contrasto, che aspetta passivamente l’avversario. Poi c’è la Juve degli ultimi tempi, aggressiva, di personalità, efficace negli smarcamenti e nelle ripartenze, costruita su Danilo e Bremer e più forte anche del momento no di Vlahovic. Con la Lazio l’inizio è da Juve di inizio stagione. La Lazio staziona il primo quarto d’ora dentro l’area bianconera, Landucci che sostituisce Allegri in panchina non vede mai la sua squadra superare la metà campo. Non è nemmeno una questione di modulo o di tattica. E’ sempre e solo un problema di atteggiamento. Una Juve pigra, che sceglie sistematicamente il passaggio in orizzontale, che non cerca l’uno-due o lo smarcamento, che non detta il passaggio, che sbaglia anche le cose più semplici. Se Di Maria arriva a sbagliare un passaggio facile facile a centrocampo, qualcosa nella Juve non torna, Buon per Landucci che la Lazio non sia letale come altre volte. Parte fortissimo chiudendo i bianconeri dentro l’area, ma poi si adagia su un paio di colpi di testa di Milinkovic-Savic fuori misura e su un bel tiro al volo sotto marcatura di Immobile, che incrocia da grande centravanti, ma Szczesny para. Al 38’ Alex Sandro si inventa un tuffo plateale in difesa su un tocco di Milinkovic-Savic, Di Bello lascia andare e il laziale segna facile facile. Il Var conferma. Ci sarà da discutere ovviamente sull’episodio, Alex Sandro però è troppo leggero e la Juve dovrebbe recitare il mea culpa per un primo tempo all’altezza dei peggiori della stagione. Altre volte lo schiaffo in faccia aveva svegliato i bianconeri, come sempre bisognosi di un input esterno per trovare motivazioni. Perchè uno staff di una quindicina di persone non basta, ovviamente. E infatti la reazione arriva subito: angolo, stacco sontuoso di Bremer e Rabiot infila con cattiveria. Per 15 secondi in campo c’è una Juventus indemoniata. Arriva subito l’1-1. E indovinate cosa succede dopo? Molti registi e sceneggiatori resterebbero disoccupati se la Juve fosse un film: perchè il copione è sempre quello. Infatti la Juve inizia il secondo tempo esattamente come il primo e Zaccagni ci mette 7’ a punirla al termine di una stupenda azione alla Sarri della Lazio che dimostra di legittimare il secondo posto segnando anche il 3-1 annullato però per fuorigioco. La Juve cresce un po’ grazie ai cambi, peraltro tardivi di Landucci, ma quando inizia a mettere davvero in difficoltà la Lazio, il tempo è quasi finito. La storia di Sarri con la Juve non è mai banale: avversario battuto, poi allenatore vincente nella diffidenza, ed ora avversario nettamente superiore. Gli juventini non vogliono nemmeno sentirlo dire, ma chissà come sarebbe finita ieri sera a panchine invertite.