di Paolo Franci

Che fosse una partita più da Allegri e meno da Sarri era scritto nel pedigree degli assenti – che si sa, hanno sempre ragione – e in quello che succede quando non ci sono. Soprattutto per il club di Lotito, perchè la statistica della militanza di Immobile è addirittura impietosa. Con Ciro la Lazio viaggia alla media di due punti a partita, senza Ciro si scende a un punto ogni 90 minuti. E il perché lo scopriremo non solo vivendo, come cantava Battisti, laziale doc, ma anche e soprattutto nel corso di una gara nella quale la Lazio condurrà a lungo il gioco trovando un solo tiro in porta.

In casi come questi, non si sa mai dove finisce il biancoceleste e dove inizia il bianconero. E cioè: quanti sono i meriti della Juve e i demeriti della Lazio? Di sicuro a Sarri che cercava dolce vendetta nella serata dell’Olimpico, manca il piano B. Pedro centravanti fa quasi tenerezza, Zaccagni deve riannodare i fili col suo talento e se, per stoppare Felipe Anderson e Lazzari basta un Luca Pellegrini in serata allora vuol dire che serve altro. Che non può essere Muriqi, al quale è capitata nella ripresa l’unica palla gol, mancata per non aver accorciato di testa sotto misura. Però è vero che quando c’è da distruggere e mette in campo anche la cattiveria, la Juve è brutto affare per chiunque. Tant’è che alla fine Allegri rimanderà indietro il nastro delle recriminazioni: "Mi sono arrabbiato perchè quando c’è da essere cattivi vedo Kean che fa il colpo di tacco e Kulusevski che invece di andare sulla bandierina nel recupero fa un dribbling...". E qui riescono fuori i limiti di umiltà che evidentemente gli bruciano: "Mai visto grandi squadre vincere senza il rispetto per l’avversario.... Juve, Milan, Bayern, Barcellona, Real hanno vinto tanto senza mai mancare di rispetto. Noi invece con le medio-piccole abbiamo perso molti punti per questo e non va bene...".

I due rigori segnati da Leo Bonucci – Allegri non ha guardato, ma "a parte il rigore in Coppa Italia di Barzagli anni fa, non li guardo mai..." ha detto ridendo – sull’orlo dei trenta gol in carriera hanno coperto però uno dei grandi problemi di questa squadra che, oltre alla discutibile qualità a centrocampo, ha un centravanti che ha smesso di vedere la porta. Cioè, Sarri non ce l’aveva perchè infortunato, Max ce l’aveva ma rigore procurato a parte – più che procurato una ingenuità di Cataldi rivista al Var e tramutata in rigore da Di Bello con i laziali furibondi – corse e rincorse non vede mai la porta.

Allegri ha fatto spallucce alle critiche per Morata, ma ha anche detto che in questo 4-3-3 Paulo centrale può starci e, forse, già pregusta l’ipotesi dell’argentino falso nove. Il 4-3-3 l’arma non convenzionale con la quale Max ha schiantato Sarri. Scelta obbligata dopo 20’ di dominio laziale, quando Danilo si fa male, esce, entra Kulusevski e la Juve passa al nuovo modulo. Con il quale difenderà bene e attaccherà meglio. Chiaro, la Juve si trova molto meglio quando deve distruggere e in questo senso McKennie, Locatelli e soprattutto Rabiot, arma tattica con la quale Max ha disinnescato Milinkovic Savic, hanno fatto il loro sporco, redditizio lavoro. Ma alla fine la Juve ha meritato? Sì, per come ha tenuto, grinta, cinismo, ma se cercate gioco ed estetica, rivolgetevi altrove. Almeno per ora.