Gasperini dixit: "Ho vissuto il match in maniera diversa dal solito, ma comunque i ragazzi mi hanno dato una enorme soddisfazione. Sanno bene come comportarsi, come muoversi, come se l’allenatore ormai non servisse più". Beato lui che gioca il “suo” calcio e non il cosiddetto Nuovo Calcio sopravvissuto e lanciato - si fa per dire - dal Coronavirus; lui che le sostituzioni non le fa per decreto ma per riuscire - ad esempio - a rimontare una Lazio stravincente e a metterla sotto fino a vincere.

