Sansone-Orsolini, colpo da Dea Bologna "vede" la zona Europa

atalanta

0

bologna

2

Primo tempo: 0-0

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 5; Djimsiti 5.5, Palomino 5, Scalvini 5 (7’st Demiral 6); Maehle 5, Ederson 6, De Roon 5.5, Zappacosta 5.5 (34’st Muriel sv); Pasalic 5.5 (24’pt Boga 5.5); Hojlund 5, Lookman 5 (7’st Zapata 5). Allenatore: Gasperini 5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6.5, Soumaoro 7, Lucumì 7, Kyriakopoulos 6.5; Schouten 6.5, Moro 6.5 (39’st Medel sv); Soriano 6 (1’st Orsolini 7.5), Ferguson 6, Barrow 6.5 (11’st Dominguez 6.5); Sansone 7 (11’st Zirkzee 6.5). Allenatore: Motta 6.5.

Arbitro: Orsato di Schio 5.5.

Reti: 4’st Sansone, 41’st Orsolini.

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 18.950 Ammoniti: Zappacosta, Lucumì, Palomino, Djimsiti, Orsolini. Angoli: 6-0. Recupero: 2’pt, 4’st.

Seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile di fila per un ottimo Bologna, che piazza un bel colpaccio in casa dell’Atalanta. Al Gewiss Stadium finisce 2-0 per gli emiliani grazie al gol in avvio di ripresa di Sansone e nel finale di Orsolini: la squadra di Thiago Motta sale così a quota 43 con vista sull’Europa mentre gli uomini di Gasperini tornano a perdere lasciando per strada punti pesanti in chiave corsa alla prossima Champions League. Con questa vittoria il Bologna si conferma una delle squadre più in forma del momento e con l’arrivo di Thiago Motta ha ritrovato una classifia eccellente ed una grande continuità di risultati.