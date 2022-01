Una lunga spiegazione per motivare l’assegnazione della sconfitta a tavolino per 0-3 e un punto di penalizzazione alla Salernitana, come previsto dalle sanzioni collegate all’art. 53 delle Noif per la mancata disputa della gara, in casa dell’Udinese il 21 dicembre scorso.

I campani non si presentarono perché stoppati dall’Asl, ma secondo il Giudice sportivo non sussistono le cause di forza maggiore perché dalla corrispondenza via email emergerebbe come il divieto alla trasferta fosse in qualche modo "auspicato".

Secondo il giudice la Salernitana non avrebbe predisposto "tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in “bolla” e in sicurezza del gruppo squadra".

La nuova classifica della serie A è la seguente: Inter 50, Milan 48, Napoli 46, Atalanta 42, Juventus 41, Fiorentina, Roma, Lazio 35, Torino 31, Verona 30, Empoli 29, Sassuolo 28, Bologna 27, Spezia 22, Udinese, Sampdoria 20, Venezia 18, Cagliari 16, Genoa 12, Salernitana (-1) 10.

Una partita in meno: Inter, Atalanta, Fiorentina, Torino, Bologna, Udinese, Venezia, Salernitana.