Sainz all’inglese, sorpresa Lewis

Era solo venerdì, ci mancherebbe. Ma, ancora una volta, in assetto da qualifica il tempo migliore è stato ottenuto da una Ferrari. Stavolta, quella guidata da Carlitos Sainz, che ha preceduto un ringalluzzito Hamilton e la McLaren di Norris. Quarto Max Verstappen, davanti alla Rossa di Carletto Leclerc.

"Contenti". Ferrari ho portato una serie di piccole novità per la tappa inglese del mondiale. Fin qui, le risposte dell’asfalto sono state incoraggiati. Ma siamo sempre lì: nelle corse precedenti il Cavallino non ha mai deluso nei giorni della vigilia. I guai, purtroppo, non di rado saltano fuori alla domenica, quando si assegnano i punti.

"L’approccio è stato buono e siamo contenti del lavoro svolto", hanno fatto sapere i ferraristi.

Il resto, ovviamente, è una ipotesi.

Rinato? Ma, a parte le penose dispute con l’imbarazzante Nelson Piquet, a Silverstone una folla enorme sta spingendo verso la resurrezione il veterano Lewis Hamilton.

Ieri il sette volte campione del mondo è stato competitivo sia sull’asciutto che sul bagnato. In casa Mercedes i tecnici sprizzano ottimismo: sostengono di avere colmato il gap prestazionale nei confronti di Red Bull e Ferrari. Fosse davvero così, oggi il mitico tracciato del Gran Premio di Inghilterra si trasformerebbe in una bolgia dantesca.

La pole. Sarà un sabato presumibilmente memorabile: dalle 16 (diretta Sky) la battaglia per la definizione della griglia di partenza si incaricherà di svelare eventuali bluff. La Ferrari avrà sicuramente buone carte da giocare: Leclerc, in particolare, sull’asfalto di Silverstone si è sempre divertito molto…

l. t.