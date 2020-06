Il dibattito sul regolare svolgimento della prossima Ryder Cup, il terzo evento sportivo per seguito mediatico al mondo (dopo Giochi Olimpici e Mondiali di calcio) è entrato nel vivo. L’evento, che ogni 2 anni mette di fronte un team americano e uno europeo è in programma dal 25 al 27 settembre prossimi nel Wisconsin, quindi sotto l’egidia statunitense. Su una cosa i protagonisti sono d’accordo: la gara non dovrà essere giocata a porte chiuse poiché il tifo gioca un ruolo determinante e l’indotto economico, si attendono 300mila persone, è rilevante. Improbabile a questo punto che per fine settembre la situazione possa essere tornata alla completa normalità. Un altro fattore a favore del rinvio è quello dei criteri di selezione dei 24 giocatori che, vista la limitazione di gare, darebbe maggior libertà ai capitani. La PGA of America si è presa ancora qualche giorno, ma le voci che rimbalzano dalla Gran Bretagna sembrano lasciare pochi dubbi. Non si tratterebbe del primo rinvio poiché la gara subì uno slittamento anche nel 2001, dopo gli attentati dell’11 settembre. In questo caso però lo slittamento sarebbe limitato all’edizione 2020.

Andrea Ronchi