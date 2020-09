E’ stata rubata nella notte tra venerdì e ieri a Bisceglie la pista di atletica che doveva essere montata a Barletta per il Mennea Day, la manifestazione che ogni anno celebra il record del mondo (19.72) sui 200 metri fatto segnare da Pietro Mennea nel 1979. I ladri hanno rubato il furgone sul quale si trovavano i blocchi della pista che dovevano essere portati per l’evento in programma ieri pomeriggio con la partecipazione anche della vedova dell’atleta, Manuela Olivieri. La manifestazione si è tenuta ugualmente, ma con la pista tracciata sull’asfalto.

© Riproduzione riservata