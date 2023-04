Roma sprecona e sfortunata Palo su rigore, perde Dybala

FEYENOORD

1

ROMA

0

Primo tempo: 0-0

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh (25’ st Danilo Pereira), Gimenez (38’ st Lopez), Idrissi (19’ st Paixao). All.: Slot.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio: Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola (39’ st Celik); Dybala (25’ pt El Shaarawy), Pellegrini (1 st Wijnaldum); Abraham (13’ st Belotti). All. Mourinho.

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Rete: 9’ st Wieffer

Note: ammoniti Wieffer e Szymanski per gioco falloso. Angoli: 5-5 Recupero: 2’ e 4’. Spettatori: 42.960.

ROTTERDAM (Olanda)

Lorenzo Pellegrini, per lo scarso rendimento, non è soltanto uno dei grandi misteri delle gerarchie di Mourinho, ma anche colui che, sullo 0-0 ha sbattuto sul palo il rigore del paradiso in Olanda. Perché lui sul dischetto? Perché Dybala - grossa tegola - è finito fuori per un risentimento inguinale. E così, con un tiro sporco da fuori del ruvidissimo Wieffer, a ritrovarsi in paradiso è stato il Feyenoord. Roma bruttina, pericolosa solo sui calci piazzati e ora attesa alla rimonta all’Olimpico. Nell’altra sfida, Leverkusen-Saint Gillois 1-1.