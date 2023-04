Roma, c’è Dybala col Feyenoord Mou vuole ribaltare l’andata

L‘Olimpico stracolmo a tifare, ma ormai è la regola, e un Dybala in più. Mourinho non chiede altro per credere nella rimonta sul Feyenoord, dopo lo 0-1 dell’andata, e portare la Roma in semifinale di Europa League. La squadra giallorossa è rasserenata dalla recenti vittorie in campionato che l‘hanno proiettata in piena zona Champions League e la notizia del probabile rientro di Dybala ha galvanizzato l’ambiente: non è ancora certo se potrà giocare dall’inizio o meno, ma la Joya comunque sarà disponibile almeno per una parte di gara. Si gioca alle 21 con diretta su Tv8. In Conference League la Fiorentina dopo il 4-1 in Polonia deve chiudere la pratica oggi alle 18.45 contro il Lech Poznan (diretta Skysport 1 e Dazn).