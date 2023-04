Riecco il vero Pecco, che Sprint Bez ora è a un solo punto

di Marco Galvani

Pecco senza rivali. Pole da record (2’01.892, unico a scendere sotto il muro del 2.02) e vittoria nella Sprint Race. Bagnaia liquida in un paio di curve la Honda di Alex Rins e macina il vantaggio giro dopo giro fino alla medaglia d’oro per un successo che ad Austin gli mancava dai tempi della Moto2 (anno 2018): "È stata una gara molto dura per il gran caldo, la pista era molto scivolosa, ma sono contento e ora possiamo concentrarci per la gara vera, che sarà più difficile". Posto d’onore per Rins, poi la Ducati Pramac di Jorge Martin davanti a un Aleix Espargarò che fino all’ultimo ha provato a rimettere la sua Aprilia sul podio. Marco Bezzecchi limita i danni, chiude 6°sul compagno Luca Marini e in classifica resta al comando di un punto davanti a Bagnaia. Disastro Fabio Quartararo: dopo una gran partenza, resta in lotta per i piani alti, ma la sua Yamaha paga la poca cavalleria rispetto a Ducati, Honda e Aprilia,. Deve girare al limite fino alla caduta che lo butta fuori dai giochi. Stessa curva (la 1) e stesso destino per Michele Pirro. Sulla ruota di Austin esce il numero 13 della Moto2: è pole di Celestino Vietti. Il pilota piemontese ha fermato il cronometro sul 2’09.432 anticipando lo spagnolo Pedro Acosta di 20 millesimi. Terzo il ceco Filip Salac. In terza fila (8°) il leader provvisorio Tony Arbolino a 430 millesimi da Vietti e alle spalle di Aron Canet che lo segue in classifica. Dennis Foggia scatterà dalla casella numero 14, 19° Lorenzo Dalla Porta. In Moto3 detta il passo lo spagnolo della Honda Jaume Masia (Honda) con il tempo di 2’16.250. Con lui in prima fila Ayumu Sasaki (Husqvarna) e Ivan Ortola (Ktm). Quarto il brasiliano Diogo Moreira (Ktm) davanti al capoclassifica Daniel Holgado (Ktm) che ha fatto un solo giro e poi è caduto. Bene gli italiani: 6° Stefano Nepa (Ktm), 8° Matteo Bertelle (Honda). Più in ritardo Romano Fenati (Honda), 13°, Riccardo Rossi (Honda) 17° e Andrea Migno (Ktm) addirittura 24°.

Classifica: 1. Bezzecchi (Ducati) 54 punti; 2 Bagnaia (Ducati) 53; 3. Zarco (Ducati) 35; 4. A. Marquez (Ducati) 33; 5. Vinales (Aprilia) 32; 6. Martin (Ducati) 29; 7. Binder (Ktm) 27; 8. Miller (Ktm) 26; 9. Rins (Honda) 22; 10. Morbidelli (Yamaha) 21. Così le gare in tv. Diretta Sky: ore 18 Moto3 (differita TV8 alle 20), ore 19.15 Moto2 (Tv8 alle 21.20), ore 21 MotoGp (TV8 alle 23).