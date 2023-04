Riaperta la curva bianconera contro il Napoli Era stata chiusa per i cori contro Lukaku

La Juventus riavrà il calore della curva sud per la sfida contro il Napoli. La società bianconera ha vinto infatti il ricorso presentato alla Corte sportiva d’appello Nazionale e il tifo organizzato bianconero potrà assistere al big match, in programma domenica, all’Allianz Stadium. In riforma della decisione impugnata – si legge nella sentenza –, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazioni ai “cori insultanti e alle grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Romelu Lukaku”, è stata annullata.