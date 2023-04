Real alla brasiliana Rodrygo fa volare ancora Ancelotti

Nessun miracolo a Stamford Bridge. Il Chelsea sognava l’impresa contro il Real per raddrizzare una stagione al limite dell’imbarazzante in Premier, ma i Blancos di Ancelotti non hanno avuto problemi a piegare di nuovo 2-0 e a domicilio i Blues, squadra dalle enormi risorse finanziarie ma con problemi di realizzazione altrettanto grandi. La vittoria con identico punteggio dell’andata a Madrid, del resto, a molti era sembrata più di mezzo pass per la semifinale, che ora opporrà i Galacticos alla vincente di City-Bayern, con la sfida già pesantemente indirizzata a premiare gli inglesi visto il 3-0 dell’andata in Inghilterra.

Il Chelsea di Lampard ci ha pure provato. Kante all’11’ ha messo fuori di poco raccogliendo un rimpallo in area. Al 20’ il palo di Rodrygo che avrebbe potuto chiudere del tutto la pratica per il Madrid. Al 46’ è arrivata prodezza di Courtois a negare la rete a Cucurella, trovatosi a tu per tu con il portiere ospite. Nella ripresa è Kante a colpire il palo, al 53’, su suggerimento di Havertz. Cinque minuti dopo, il gol di Rodrygo su assist meraviglioso di Vinicius, segnatura tutta alla brasiliana. Ancora l’esterno segna al’80’, stavolta su invito di Valverde. E il Real delle stelle è di nuovo tra le prime quattro d’Europa.