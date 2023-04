Rbc Heritage a super Fitzpatrick

Matt Fitzpatrick ha vinto l’Rbc Heritage, torneo inserito nel calendario del Pga Tour. Lo ha fatto al termine di un ultimo giro entusiasmante nel quale è stato dapprima raggiunto e superato dal campione in carica Jordan Spieth, poi il pareggio al termine delle 72 buche del percorso di Harbour Town Golf Links a quota -17. Lo spareggio è durato tre buche ed è stato coronato da un birdie dell’inglese che gli è valsa la vittoria e la prima moneta di 3,6 milioni di dollari. "Penso di potermi ritirare – ha scherzato Fitzpatrick –. Questo torneo è quello che ho sempre voluto vincere perchè sono molto legato a questo luogo nel quale sono venuto per anno in vacanza coi miei genitori. Ho mancato il taglio un paio di volte e sono finito a metà gruppo un paio di volte, quindi sono davvero contento per questa vittoria".

Andrea Ronchi