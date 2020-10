Italo Cucci

Era d’estate, tanto tempo fa, e il calcio visse l’ennesima avventura tribunalizia con tre protagonisti, Luciano Gaucci, il Catania e il Tar del Lazio, ribattezzato Tar dello Sport. Lucianone s’è portato tutto con sé. Pace. Ma non escludo – mutatis mutandis – un’altra tempesta calciolegale: temo infatti che il Covid napoletano stia per trasferirsi in un tribunale non calcistico; la vicenda di Juventus-Napoli non giocata per volontà dell’Asl campana sta prendendo una brutta piega e se fossi nella Federazione – non nella Lega, parte interessata con presidente contagiato – interverrei proponendo un armistizio e una soluzione forse demagogica: giocare appena possibile la partita “saltata” cercando di darle un risultato che non sia il fosco 3-0 a tavolino che di questi tempi sarebbe esiziale. Basterebbe non un’Asl ma un Avvocato o anche un Azzeccagarbugli (involontariamente) ispirato da Aurelio De Laurentiis – convinto di esser più vittima che colpevole – per scatenare la mitica Clausola Compromissoria della Figc, la norma che impone ai tesserati di rinunciare ad adire la giustizia ordinaria per tutte le controversie inerenti l’attività sportiva, rimettendosi al giudizio dei competenti organi previsti dalla Federazione stessa. Come dire: i panni sporchi si lavano in famiglia, illusione coltivata al tempo in cui la comunicazione somigliava ai segnali di fumo dei pellerossa (si può ancora dire, pellerossa?).

