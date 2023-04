Promosso il Burnley, è la squadra di Re Carlo Nel 2012 rivelò di tifare per il club del Lancashire

Trionfale ritorno in Premier League per il Burnley: la squadra tifata da re Carlo III ha espugnato 2-1 il campo del Middlesbrough il Venerdì Santo e ha ottenuto la matematica promozione a sette partite dalla fine. Una cavalcata trionfale, quella dei Clarets allenati dal 36enne belga ex capitano del Manchester City, Vincent Kompany, che hanno dominato la Championship, la serie B inglese. Il ritorno nel calcio che conta della squadra dell’est del Lancashire avrà fatto felice il nuovo sovrano britannico che sarà incoronato il 6 maggio, due giorni prima della fine del campionato. Carlo nel 2012 rivelò a sorpresa di tifare per questo club di una città di 87mila abitanti a nord di Manchester, campione d’Inghilterra nel 1921 e nel 1960 ma non certo tra le ‘grandi’ d’Oltremanica.