Ormai è un bollettino quotidiano: ieri ai positivi al Covid si sono aggiunti Tatarusanu per il Milan, Fuzato per la Roma, due componenti del gruppo squadra del Sassuolo, Goldaniga appena passato dal Genoa al Cagliari, quattro giocatori della Salernitana.

E’ guarito Petagna, però.

Ieri sono stati annunciati diversi casi: due positività nel gruppo squadra del Sassuolo, "un calciatore e un membro dello staff". I due sono completamente asintomatici e in isolamento domiciliare.

Ex del Sassuolo è Edoardo Goldaniga, fresco di trasferimento dal Genoa al Cagliari: positivo, ha dovuto rimandare le visite mediche previste ieri in Sardegna. E mentre Andrea Petagna è tornato negativo e ha potuto allenarsi a Castel Volturno con i compagni del Napoli dopo la quarantena, il Milan ha annunciato la positività del portiere Ciprian Tatarusanu dopo un tampone molecolare effettuato a domicilio: "Ciprian sta bene e proseguirà il periodo di quarantena". Alla Roma il terzo positivo, dopo Borja Mayoral e un compagno non reso pubblico, è il portiere Daniel Fuzato.