Pogacar si beve anche l’Amstel

Per ribadire di essere più di un campione, come l’ha definito il mito Merckx, Tadej Pogacar si prende anche l’Amstel: non sarà una classica monumentale come la Liegi, i due Lombardia e il recentissimo Fiandre già messi in bacheca con i due Tour, ma fa curriculum. Come le cifre mostruose che sta aggiornando in questa stagione: in 17 giorni di corsa, il marziano arrivato dalla Slovenia ha vinto undici volte. Ora lo aspettano la Freccia e il duello con l’iridato Evenepoel alla Liegi, l’idea di una storica tripletta per pochissimi lo stuzzica.

"Devo ringraziare il mio amico Van der Poel che tre giorni fa, con un messaggino, mi ha consigliato di attaccare sul Keutenberg", rivela Pogacar, che proprio sul muro più cattivo a 28 chilometri dal traguardo, si libera degli ultimi in grado di resistergli, l’irlandese Heavy e il britannico Pidcock. Con quei due, lo sloveno si era accompagnato una decina di chilometri prima, allungando in salita al rientro da una foratura: è bastato per sbriciolare il gruppetto di una dozzina di coraggiosi partiti con lui a meno novanta. "Non pensavo di andare in fuga così presto, né di vincere in questo modo", è il ritornello di Pogi, anche se quel che pensa lui ormai è noto: correre seminando tutti è il marchio di fabbrica di questo bimbo sorridente di 24 anni in cui lo spirito del cannibale Merckx ha scelto di reincarnarsi. Bagioli sesto salva l’onore italiano. Intanto oggi a Rattenberg, Tirolo austriaco, scatta il Tour of the Alps, cinque tappe dure fino a venerdì: per Thomas, Vlasov, Pozzovivo e Fortunato un bel test verso il Giro d’Italia.

Angelo Costa