Plusvalenze, Roma e Lazio rischiano solo un’ammenda?

di Paolo Franci

Roma, Lazio e Salernitana. Il day after dell’ennesimo terremoto plusvalenze serve per fare un po’ di chiarezza, mentre gli investigatori lavorano sul materiale sequestrato nelle sedi dei club. Innanzitutto, va detto che l’indagine della procura di Tivoli sui due che all’epoca dei fatti erano controllati da Claudio Lotito, nulla c’entra con l’inchiesta Prisma sulla Juventus, avendo anche preso il via prima. E’ invece collegata a quest’ultima l’inchiesta della procura di Roma – nel senso che è da Torino che è partita – sul club di Friedkin e lo dimostra il fatto che tra le operazioni sotto al faro investigativo ci sia l’affare (con la Juve) Spinazzola-Pellegrini.

Lo stato avanzato del filone Lazio-Salernitana e quello più ’giovane’ sulla Roma, lascia pensare che il rimbalzo sulla giustizia sportiva delle due inchieste avrà tempi più stretti per i primi due club e certamente più lunghi per la Roma di Friedkin.

Già, ma cosa rischiano i club? Chiariamo subito: l’interpretazione si basa sugli elementi emersi finora, senza dimenticare che le inchieste sono in corso. In ogni caso, la Salernitana non rischierebbe nulla perché il club è passato a Danilo Iervolino e la sua gestione nulla c’entra con quanto contestato dagli inquirenti. Diverso il discorso per Roma e Lazio. E qui torniamo all’articolo del codice di giustizia sportiva divenuto (tristemente) la star delle ultime inchieste, l’articolo 31 che tratta di ’violazioni in materia gestionale ed economica’. Roma e Lazio rischierebbero soltanto una forte ammenda con diffida, a meno che le manovre contestate non siano servite – ipotesi assai remota – a taroccare i conti con lo scopo di iscriversi il campionato. Se così fosse, invece, si potrebbe arrivare alla retrocessione o all’esclusione dal campionato. Se invece dovesse emergere un qualche ’sistema’ così come accaduto con la Juve, la vicenda diverrebbe molto simile a quella contestata al club torinese, con l’incognita di una penalizzazione più o meno pesante. Anche qui però, siamo nell’ipotesi molto remota.

Se il cardine delle due inchieste dovesse richiamare solo alle plusvalenze, si farebbe fatica a considerare ’enormi’ le valutazioni delle operazioni sul tavolo degli investigatori. Diaby dalla Roma al Verona a 2,5 miloni di euro non pare così ’gonfiata’. Così come Frattesi dal Sassuolo alla Roma a 5 milioni, considerando che ora ne vale una trentina. E Mattia Novella dalla Salernitana alla Lazio per 30mila euro? In ogni caso, sul fronte sportivo si annunciano tempi piuttosto lunghi, perché il procuratore Chinè, capo degli 007 federali, dovrà attendere la chiusura delle due indagini (a Tivoli imminente, pare) penali prima di procedere. Sarebbe inutile lavorare sul fronte sportivo in una certa direzione, se poi dovesse arrivare l’archiviazione sul piano penale. Stesso discorso per le inchieste ’figlie’ del filone Prisma sul tavolo dei pm di Bologna, Cagliari, Modena (Sassuolo), Genova, Bergamo, Udine e Napoli, per l’affare Osimhen con il Lille. Sullo sfondo, la solita considerazione che, caso Juve a parte (ma lì ci sono le inercettazioni e i documenti compromettenti, ndr): chi può stabilire a livello penale il reale valore di un calciatore?