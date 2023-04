Playoff, Leonard trascina i Clippers Lakers subito a segno

Playoff subito infuocati in Nba. Kawhi Leonard segna 38 punti e i Clippers riescono così a vincere a Phoenix, condannando i Suns al primo ko con Kevin Durant sul parquet (27 punti, 11 assist e 9 rimbalzi). Milwaukee perde Giannis Antetokounmpo per infortunio e gara-1 in casa contro Miami, trascinata da un super Jimmy Butler (35 punti), i Lakers battono a domicilio Memphis (si ferma Ja Morant). Vince anche Denver che asfalta Minnesota. Risultati: Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers gara-1 112-128 Milwaukee Bucks-Miami Heat gara-1 117-130 Phoenix Suns-L.A. Clippers gara-1 110-115 Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves gara-1 109-80.