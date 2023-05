Piazza di Siena, 90esima edizione con un pieno di big

di Paolo Manili

Presentata ieri a Villa Borghese la 90esima edizione del Csio di Roma-Piazza di Siena "Master Fratelli D’Inzeo" (25-28 maggio), che sarà preceduta mercoledì 24 (ore 19) dal concerto gratuito "Opera Italiana is in the Air", diretto dal Maestro Alvise Casellati e "targato" da Fise e Intesa San Paolo. Presenti le massime autorità politiche e sportive, a cominciare dal Ministro per lo Sport Abodi e dal presidente di Sport e Salute Cozzoli, dal presidente del Coni Malagò a quello della Fise Di Paola. Presente anche il ministro dell’Agricoltura, Lollobrigida, dal cui dicastero dipende l’allevamento. Nelle 4 giornate saranno 10 le prove internazionali sul campo-gara che ha raggiunto 10.560 m. quadrati di superficie. Prove-clou sono la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo (venerdì 26), il Trofeo Loro Piana e Sei Barriere Loro Piana (sabato 27), infine il Rolex GP Roma (domenica 28). Montepremi complessivo 1 milione di euro, di cui 500 mila per il solo GP. Sono 81 i concorrenti di 18 nazioni, dieci delle quali con la squadra e otto con binomi individuali.

Nel Team Italia Bucci (Cochello), la Ciriesi (Cape Coral), i fratelli Antonio e Ganpiero Garofalo (Conquestador e Max Van Lentz Schrans), nonché Gaudiano (Chalou). Altri 22 azzurri gareggiano a titolo individuale. Copertura di Rai-Tv con dirette e sintesi, nonché dirette streaming di tutte le gare su www.piazzadisiena.it (nel mondo su https:horseandcountry.tvliveevents).