Pedalare sull’Alpe D’Huez stando a casa

Ogni ciclista sogna di poter pedalare ogni giorno sull’Alpe D’Huez, sulle Dolomiti o negli altopiani dell’Islanda. Technogym Ride è la prima Bike con uno schermo di 22” che ti permette di vivere un’esperienza indoor immersiva, che, con un solo log-in, senza difficoltà di installazione e configurazione, ti consentirà di accedere comodamente alle tue app e contenuti di allenamento preferiti. Per la prima volta con Technogym Ride potrai accedere, direttamente sulla console integrata, alle principali app utilizzate dai ciclisti – fra cui Zwift, Strava, ROUVY, TrainingPeaks, Kinomap e Bkool – a numerose app di intrattenimento – Netflix, e Eurosport – ed una gamma completa di esperienze e programmi di allenamento studiati per migliorare le tue performance in outdoor (o su strada). Nel mondo ci sono decine di milioni di ciclisti, di cui 50 milioni solo negli Stati Uniti. Technogym Ride nasce dalla passione di Technogym per il ciclismo, studiata assieme ai campioni del ciclismo per offrire una esperienza di allenamento unica ad amatori e professionisti. Da oltre 30 anni, l’azienda collabora con i campioni di ciclismo, a partire dal team professionistico MG-Technogym di Gianni Bugno negli anni ‘90, fino alle collaborazioni con i campioni di oggi: da Elia Viviani a Martina Fidanza. La Bike è stata progettata per simulare una esperienza di pedalata outdoor e replicare percorsi e pendenze reali, con sessioni di allenamento disegnate attorno ai tuoi parametri fisiologici che ti fanno allenare nelle corrette zone di potenza e decine di percorsi virtuali che ti permetteranno di scalare le più leggendarie salite del mondo. In alternativa potrai scegliere gli esclusivi programmi TNT – Technogym Neuromuscolar Training – studiati dal Centro Ricerche Technogym - che prevedono il miglioramento sia delle qualità metaboliche che di quelle neuromuscolari, oppure impostare un allenamento su misura costituito da step di intensità e durata definiti da te, ...