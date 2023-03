Passa il tempo, non la ferita

Paolo Franci

Guardavo, dopo la partita dell’Italia a Malta, ’Er gol de Turone era bono’, un piccolo capolavoro sul gol annullato per fuorigioco alla Roma quel 10 maggio 1981 a Torino, nella sfida scudetto tra la Juve e il club giallorosso di Viola, Liedholm e Falcao. Quel gol è diventato leggenda e torna a galla ogni volta che viene compiutà un’ingiustizia, fuori e dentro i campi di calcio. ’Er go de Turone’, il gol di Turone, di riflesso, è divenuto il simbolo dello strapotere juventino. Quel film costruito su aneddoti e interviste di un calcio che - ahinoi - non c’è più, ti fa riscoprire quei giocatori governati da Trapattoni, Boniperti, Gianni Agnelli. Quella Juve ti dava la sensazione di essere padrona del pallone, per la forza di una squadra che a breve diverrà formidabile. E discussa. Nell’immaginario dei tifosi rivali, quell’essere padrona non è mai stato solo figlio del campo. Però, quella sensazione di potere e strapotere era tangibile nei suoi uomini guida. Quarant’anni dopo, la Juve che s’è illusa di ricostruire quello strapotere attraverso presunte, illecite scorciatoie - presunte lo sono fino a che non ci saranno sentenze definitive: questo vale per tutti - è spezzettata come lo sono i vari fronti della giustizia penale e sportiva delle quali è in balia. E se è vero che il tempo cura le ferite, è altrettanto vero che il rinvio al 10 maggio dell’udienza dell’inchiesta Prisma per le plusvalenze, quelle ferite le tiene aperte. E piene di sale.