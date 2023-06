Italia-Norvegia Under 21, le pagelle: Gnonto non è in serata. Carnesecchi prende un gol balordo

Roma, 28 giugno 2023 – Finisce con una sconfitta l'avventura della Nazionale Italiana Under 21 agli europei in Polonia. Svanisce così anche il sogno Olimpiade di Parigi.

Le pagelle dell’Italia

Carnesecchi 5 Nella ripresa salva bene su Evjen, poi quel gol balordo.

Okoli 6 Deve stare sveglio e concentrato perchè è soprattutto dalla sua parte che i norvegesi cercano di aggredire. Ma il Nostro se la cava di mestiere e fisico.

Lovato 6 Con Scalvini si intende a meraviglia e là in mezzo non si passa nel primo tempo. Nella ripresa qualche sbavatura.

Scalvini 6,5 Giocatore di altra categoria e, che sia Botheim o Jatta,fa poca differenza. Anticipa sistematicamente gli avversari, ma nella ripresa soffre gli sbandamenti dei suoi.

Bellanova 6,5 Il problema, per i norvegesi, è come fermarlo. Scherza spesso l’avversario diretto e piazza palloni perfetti in mezzo che meriterebbero ben altro trattamento. Quando esce, l’Italia cala.

Rovella 5,5 Si sa che il ragazzo ha seta e cachemire nei piedi Inventa il cross che Pellegri non riesce a trasformare in gol, ma è lui a farsi passare sotto ai piedi il gol norvegese.

Tonali 4,5 Celebratissimo e, giustamente, eletto a leader azzurro a furor di prestazioni, ma stecca la prova.

Ricci 5,5 Si muove bene, cuce e affianca Rovella, ma è meno effervescente rispetto ad altre occasioni, però, non ci fosse stato Daland a rimpallare, avrebbe segnato il gol del vantaggio.

Pellegri 5 Si mangia il gol di testa, combatte, ma non trova la via della porta. Però è anche vero che Gnonto non lo assite, peccando di egoismo

Cambiaghi 6 Va dentro senza paura e ci prova, centra una maledettissima traversa.

Colombo 5 Sponde e qualche duello, ma non cambia le cose là davanti.

Cambiaso 5 Poca roba, anche se dà tutto.

Miretti 5 Anche lui ha colpi ma non li fa vedere.

Cancellieri 5,5 Non incide, anche se ha una palla buona.

Nicolato 4 Tre punti in tre gare con lo scippo francese a gridar vendetta. Ma con la Norvegia gran brutta Italia, presuntuosa e involuta. Cambi poco efficaci, perchè senza Bellanova e Parisi l’Italia va giù. Chiude malissimo con l’azzurro, incassando una eliminazione che fa rima con umiliazione.

Il migliore – Fabiano Parisi 6,5 Il piccolo Gareth Bale parte da lontano e se parte, non lo prendi più. Fughe a mille all’ora, cross e pericoli. A un certo punto fa anche palla da una parte e lui, freccia imprendibile, a correre dall’altra rispetto al frastornato dirimpettaio norvegese. Il ct lo cambia e l’Italia accusa parecchio, calando vistosamente.

Il peggiore - Gnonto 4,5 Non so voi, ma qui l’impressione è che il ragazzo faccia sempre la scelta sbagliata quando si trova davanti a due opzioni. Egoista quando la deve dare, poco coraggioso quando invece deve affondare o saltare l’uomo. Spreca un paio di palloni che potevano diventare diamanti. Il ct lo cambia e questo dice tutto.