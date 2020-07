Roma, 24 luglio 2020 - Nomi da far tremare la racchetta. Dal numero 2 del ranking mondiale, lo spagnolo Juan Lebron alla leggenda argentina Fernando 'Bela' Belasteguin. Eppoi, i fenomeni dei cinque volte (di fila) campioni d'Italia, il circolo canottieri Aniene che schiera altri monumenti del calibro Pablo Lima e Gemma Triay, numero 7 del ranking mondiale femminile. E, ancora, i nostri giocatori migliori, dal numero uno italiano Michele 'the Roger' Bruno a Lele 'the Brain' Fanti, due campioni europei in carica con la nostra Nazionale. E se il paradiso può attendere, è finita invece l'attesa al 'Padel Paradise' - magnifica struttura adagiata all'intero dell'Empire Sport Resort di Roma dove ha preso il via - da oggi, venerdì 24 luglio fino a domenica 26 luglio – la fase finale del campionato di Serie A 'Mini'. La squadra da battere è dunque quella del Canottieri Aniene 1892, che le ha vinte tutte da quando esiste questa formula, centrando cinque scudetti di fila. A sfidare l'Aniene, l'Orange futbolclub, il Seven One Sport dell'Axa e il Misano Out-Sun Padel di Riccione. Il programma prevede l’ultima giornata della fase a gironi in scena oggi (venerdì), poi sabato semifinali e playout e domenica le finali. Ogni sfida si articola su 3 doppi maschili ed uno femminile: in caso di parità, nelle sfide ad eliminazione diretta, si procederà con il doppio di spareggio. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su SuperTennis TV.

Per il circolo romano, l'orgoglio di poter ospitare autentiche leggende del World Padel Tour e i migliori talenti italiani come sottolinea Dino Mancini, numero uno di Padel Paradise: "Ci hanno proposto di ospitare questo evento che solitamente andava in scena al Foro Italico e non abbiamo esitato un istante, raccogliendo questa sfida emozionante e preparando un 'court' centrale adeguato all'importanza della manifestazione. Con i fenomeni del World Padel Tour, poi, lo spettacolo è garantito per una tre giorni che saprà regalare, spettacolo, divertimento e quel sentimento di condivisione e amicizia che soltano lo sport sa regalare". E non finisce qui: a settembre andrà infatti in scena il Sardegna Open 2020, prima storica tappa italiana del World Padel Tour. Cagliari ospiterà le stelle del circuito mondiale, alcune delle quali in campo proprio a Roma al Paradise per contendersi il titolo di Serie A1.