Ormai di Max c’è solo la rabbia

Doriano Rabotti

Forse tranquilli non si può proprio essere, alla fine di una stagione per certi versi pazzesca e assurda come quella che Max Allegri sta attraversando con la Juventus, tra penalizzazioni date e tolte, infortuni lunghissimi, dirigenza che ti cambia intorno per i processi e traguardi che evaporano come miraggi.

Eppure riesce difficile capire o quanto meno giustificare i ripetuti episodi di nervosismo che stanno contrassegnando il finale di stagione del tecnico bianconero. La natura fumantina tipicamente toscana non è sufficiente, anche perché Allegri quando vuole sa essere freddo e lucido come un orso polare..

No, l’impressione da fuori è che ci sia dell’altro. Il ricorso allo sfottò, dalle parole verso Spalletti ("Finalmente siete riusciti a vincere uno scudetto"), alla lite con Marotta e Baccin dopo la semifinale di Coppa Italia persa ("Tanto arrivate sesti", per citare solo la parte pubblicabile in fascia protetta) tradisce anche nella scelta delle parole il fatto che Allegri e un po’ tutto l’ambiente Juve siano prigionieri di un passato che non c’è più. Far pesare il maggior numero di scudetti vinti o il miglior piazzamento (momentaneo) in classifica significa credere ancora in una presunta superiorità sportiva che, nei fatti, non esiste più.

Un po’ come lo stile Juve.