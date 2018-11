Tokyo, 28 novembre 2018 - Giovanni Malagò, molto emozionato, ha presentato a Tokyo, ai comitati olimpici mondiali, la candidatura italiana di Milano-Cortina ai Giochi invernali 2026. "La nostra è una candidatura che parte dal territorio, nel pieno rispetto dell'agenda 2020 con la quale il Cio ha dato le linee guida dei Giochi del futuro: sono sicuro che il sogno di Milano-Cortina 2026 diventerà realtà".

Il presidente del Coni, è accompagnato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e dalla campionessa olimpica, plurimedagliata di Short Track, Arianna Fontana. Anche loro hanno parlato agli oltre 1.000 delegati di tutto il mondo durante l'Assemblea Generale dell'Associazione dei Comitati Olimpici Mondiali (Anoc), per la prima presentazione sulla scena internazionale della candidatura Milano-Cortina ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

I relatori italiani sono affiancati anche dai membri italiani del Cio, Mario Pescante e Ivo Ferriani, il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, e Diana Bianchedi, coodinatrice della candidatura. La presentazione di Milano-Cortina è durata una ventina di minuti.

Una montagna tricolore a forma di Duomo con al centro una pista da sci sarà il logo.

Milano Cortina 2026 si presenta al mondo. Nel corso della XXIII Assemblea Generale dell'ANOC a Tokyo, è stato presentato per la prima volta il progetto italiano per ospitare la XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali.

Applausi per la presentazione italiana. Dopo è toccato a Stoccolma, unica rivale, che si è presentata senza sostegno politico: in Svezia il governo non è stato ancora formato e la municipalità della capitale rischia. La presentazione degli scandinavi è stata fatta dal membro Cio Gunilla Lindberg.