Milano, 25 giugno 2019 - Le Olimpiadi invernali 2026 si terranno in Italia. Ieri la decisione e la scelta di Milano e Cortina (battuta la Svezia) come sede dei Giochi ha fatto esplodere di gioia non solo la delegazione azzurra presente a Losanna, ma l'Italia intera. Adesso non resta che scoprire dove si faranno le gare e le cerimonie. Ecco dunque una mappa della Lombardia, del Trentino e del Veneto, dove si disputeranno gli eventi principali:

Lombardia

MILANO - La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali 2026 si terrà a Milano, esattamente nello stadio di San Siro. Il capoluogo lombardo sarà protagonista dei seguenti sport: Pattinaggio artistico, Short track, Pattinaggio velocità e Hockey su ghiaccio.

VALTELLINA - A Santa Caterina sarà possibile assistere alle gare di Sci di fondo; a Bordo lo Snowboard e a Livigno il Freestyle.

Trentino Alto Adige

VAL DI FIEMME - A Tesero-Predazzo i seguenti sport: Salto e combinata nordica.

ANTERSELVA - Ad Anterselva, comune della provincia di Bolzano, si terranno le gare di Biathlon.

Veneto

CORTINA D'AMPEZZO - A Cortina d'Ampezzo le seguenti gare: Sci alpino, Bob, Slittino, Skeleton, Curling.

VERONA - Infine, a Verona, ci sarà la cerimonia di chiusura.