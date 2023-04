Nuova Juve all’italiana: con la forza di Gatti

di Paolo Grilli

La sua esultanza, con quella gioia che esondava dagli occhi – agli antipodi rispetto alla gestualità rabbiosa di molte presunte stelle arrabbiate col mondo – è bastata per riassumere al meglio la sua favola. Federico Gatti, ex muratore e uomo partita col suo gol allo Sporting, è il volto nuovo, l’ennesimo, di questa Juve in cerca di eroi nella sua stagione più difficile.

Partito in sordina, il corazziere di Rivoli che si è fatto le ossa partendo dalla serie D, è diventato ormai inamovibile nello scacchiere di Allegri. Da sei partite Max non rinuncia a lui. La sua prestanza e la sua personalità sono manna dal cielo per una Signora a caccia del proprio futuro. E i messaggi del destino bianconero sono giunti in abbondanza negli ultimi mesi: prima di Gatti, sono stati Miretti, Fagioli e Kean i baby interpreti di una rivoluzione obbligata dagli infortuni ma dai contorni salvifici.

Scopriremo in estate se proseguirà l’avventura juventina di Di Maria e Pogba: nel frattempo, l’ondata dei ragazzi del 2000 e dintorni si ingigantisce, ed è orgogliosamente molto italiana. Con Iling Junior, Soulé e Barrenechea a cercare poi nuovi spazi e considerando Chiesa (25 anni) ormai un veterano.

La Juve, intanto, si avvicina alla trasferta col Sassuolo e Allegri sembra voler tornare al 3-5-2 rinunciando al tridente. Il centrocampo a quattro ha mostrato i suoi limiti ed è consigliabile rimpolparlo con Fagioli dall’inizio per contrastare il dinamismo dell’undici di Dionisi. In porta ci sarà Perin, l’altro eroe di giovedì sera. Szczesny sarà tenuto fuori precauzionalmente in attesa che sia fatta piena luce dal punto di vista clinico. "Beh, è stato spaventoso! – ha postato ieri il polacco –. Sto bene, spero di tornare in campo il prima possibile!". Un motivo di sollievo per la Juve, come la sospensione della squalifica per un turno del primo anello della Curva Sud dopo i cori razzisiti a Lukaku. Questa la decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale. E col Napoli, domenica prossima, sarà quindi sold out.