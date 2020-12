Una foto che lo ritrae sdraiato sul letto in ospedale perché malato di Covid. "Il mio giorno di Natale, questa immagine riassume tutto".

Su Instagram Greg Norman (nella foto), 65 anni, uno dei grandi campioni di golf, ha raccontato di aver contratto il Coronavirus. Ora ricoverato in ospedale, l’australiano è alle prese con una lieve febbre ed ha tutti i sintomi del covid: tosse, dolori, nausea e mal di testa.

"Non vedo l’ora di uscire da questo periodo con la speranza che il 2021 possa regalarci un grande futuro". Davvero un Natale da dimenticare per Lo Squalo Bianco del golf, ex numero 1 al mondo e vincitore in carriera di due Open Championship.

Norman aveva iniziato a manifestare i sintomi da Coronavirus martedì e subito era scattata la quarantena. Poi il peggioramento delle sue condizioni, pur non gravi, ha portato al suo ricovero per poter seguire tutte le terapie del caso.