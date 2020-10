Siamo ormai a ridosso delle fasi finali di questo Roland Garros autunnale certamente anomalo fra palle e campi pesanti, temperature fra gli 8 e i 10 gradi e fortemente voluto dalla federazione francese per motivi economici (diritti tv e sponso) e politici: sono imminenti le elezioni presidenziali e Bernard Giudicelli, dirigente Corso, vorrebbe garantirsi un secondo mandato. Tutto il mondo è paese....

Siamo ormai a ridosso delle fasi finali di questo Roland Garros autunnale certamente anomalo fra palle e campi pesanti, temperature fra gli 8 e i 10 gradi e fortemente voluto dalla federazione francese per motivi economici (diritti tv e sponso) e politici: sono imminenti le elezioni presidenziali e Bernard Giudicelli, dirigente Corso, vorrebbe garantirsi un secondo mandato. Tutto il mondo è paese.

In termini tecnici il torneo ha rispettato le gerarchie per quanto riguarda il tennis maschile e invece assolutamente no per il tennis femminile. Alle semifinali maschili, infatti, sono approdate tre delle prime cinque teste di serie, i soliti n.1 e n.2 Djokovic e Nadal, la n.5 Tsitsipas e il quarto semifinalista non è un Carneade qualsiasi ma l’argentino Diego Schwartzman, favorito n.12 e già certo di essere top-ten da lunedì prossimo.

Tutto sembrerebbe preludere a una finale Djokovic-Nadal, pronosticata da McEnroe a Wilander a Becker, anche se dopo 10 sconfitte consecutive a Roma “el Peque” Schwartzman è riuscito finalmente a battere Rafa due settimane fa e quel risultato gli darà un minimo di fiducia. Un conto però è strappare due set al maiorchino e un altro è portargliene via 3.

Nadal ha vinto 12 Roland Garros e perso solo 2 partite in 100 incontri e Djokovic vanta un solo trionfo, ma nei confronti diretti Nole conduce 29 a 26 e sulla terra battuta ha vinto 8 volte. Djokovic ha battuto 3 volte su 5 il suo avversario odierno, Stefano Tsitsipas.

La polacca Swiatek, 19 anni come Jannik Sinner, è la settima tennista conquistare una finale a Parigi da outsider. Con l’argentina Podoroska, n.131 ha vinto 62 61 e nel torneo non ha perso un set. In 6 partite e 12 set ha ceduto soltanto 23 giochi! Un ruolino di marcia alla Nadal. Però in finale domani se la vedrà con la 22enne americana Sonia Kenin, n.4 del seeding e vittoriosa su Petra Kvitova 64 75, che giocherà la sua seconda finale di Slam nel 2020, dopo aver vinto quella in Australia. Su www.ubitennis.com highlights e interviste.

Ubaldo Scanagatta