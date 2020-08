di Angelo Costa Dalla fornace delle Strade Bianche alla pioggia torrenziale che battezza il primo e forse unico Gran Trittico Lombardo, cambia poco: corsa vera. Verissima per Gorka Izaguirre, gemello basco che sul circuito finale di Varese, con un guizzo in discesa, prende in contropiede i compagni d’avventura e festeggia tutto solo. Firmando un ordine d’arrivo da incorniciare: alle spalle del suo compagno di squadra Aranburu, che...

di Angelo Costa

Dalla fornace delle Strade Bianche alla pioggia torrenziale che battezza il primo e forse unico Gran Trittico Lombardo, cambia poco: corsa vera. Verissima per Gorka Izaguirre, gemello basco che sul circuito finale di Varese, con un guizzo in discesa, prende in contropiede i compagni d’avventura e festeggia tutto solo.

Firmando un ordine d’arrivo da incorniciare: alle spalle del suo compagno di squadra Aranburu, che completa il trionfo Astana, ci sono il campione olimpico Van Avermaet, l’ex iridato Kwiatkowski e Vincenzo Nibali, basta la parola.

Proprio da Nibali arrivano le notizie migliori: dimenticati i guai alla mano per la caduta sugli sterrati senesi, il siculo corre da Squalo, prima ben spalleggiato dai compagni, in particolare da Ciccone, poi cercando di fare in proprio. Non va oltre un buon piazzamento, ma sembra già molto avanti con i lavori, specialmente in vista di classiche come Sanremo e Lombardia dove i chilometri da masticare saranno molti di più e l’esperienza sarà una carta pesante da giocare.

"Buona gara, nonostante il clima: sono soddisfatto, la mano non mi ha dato problemi. Purtroppo abbiamo perso Ciccone per una foratura nel momento chiave, nel finale ho provato in salita, ma ero troppo controllato", il bollettino di giornata di Nibali, che domani si collauderà alla Milano-Torino.

Oltre che di lusso, la prima classifica del Gran Trittico Lombardo, nato dall’unione delle classiche Agostoni, Bernocchi e Tre Valli a seguito del virus, è anche un po’ italiana: con Nibali, sul trenino di testa salgono il giovane Covi, sesto davanti a Nicola Bagioli, e l’irriducibile De Marchi, alla fine nono, e per poco non trova posto anche l’intraprendente neopro Fiorelli.

Di lusso è anche l’ordine d’arrivo della terza tappa del Tour di Occitania, dove Egan Bernal inaugura la casella dei successi stagionali: al primo test in salita, su tre colli pirenaici, il colombiano semina i rivali, infliggendo distacchi pesanti a tutti, a cominciare dal compagno Froome, giunto a oltre cinque minuti. Un messaggio in vista del Tour lo manda anche la sua squadra: la Ineos ha denunciato gli organizzatori occitani per il mancato rispetto del distanziamento fra corridori e pubblico.