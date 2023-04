Napoli si regala una domenica da kolossal

di Paolo Franci

E’ qui la festa? Sì, ma alla domenica. Alla fine, quella che sembrava la scelta più ragionevole è arrivata al termine di una giornata dai ritmi serrati: Napoli-Salernitana, prevista per sabato alle 15, è stata spostata a domenica alla stessa ora, al termine di Inter-Lazio (unico match che può incidere sull’aritmetico scudetto della squadra di Spalletti) che si giocherà alle 12,30. Per effetto dello slittamento in avanti del match dei (quasi) campioni d’Italia, Udinese-Napoli si disputerà il 4 maggio alle 20,45, invece che martedì 2.

Dopo aver ricevuto il parere positivo sullo spostamento dal Casms, l’organismo del Viminale che vigila sulle situazioni a rischio per ordine pubblico, il Prefetto Claudio Palomba ha recepito immediatamente procedendo spedito: "mi accingo ad adottare un provvedimento d’urgenza con cui dispongo lo spostamento della partita per necessità pubbliche, saranno giornate particolarmente convulse, mantenere il sabato avrebbe comportato predisporre servizi sia il sabato che la domenica con risorse duplicate, perciò abbiamo ragionato in questo senso e predisposto una serie di misure".

Il piano per contenere la straripante gioia dei tifosi è già pronto ed è stato concepito in modo da poterlo ’replicare’ nel caso in cui l’aritmetica vittoria dello scudetto dovesse slittare. L’imperativo delle istituzioni cittadine, così come ha sottolineato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è "garantire nel centro storico che sia una festa a piedi e non con scorribande di auto e motorini che potrebbero essere incompatibili con la sicurezza". Dalle 12 di domenica e fino alle 4 del mattino se sarà scudetto il centro storico diventerà un’immensa area pedonale, con il massimo schieramento di vigili e forze dell’ordine in assetto ’misto’ ai varchi d’accesso in centro. Saranno presidiati i monumenti per evitare danneggiamenti. Altro sforzo enorme sarà quello dei mezzi pubblici, con aumento della frequenza e presidio alle stazioni. E il pullman scoperto della squadra ci sarà? Pare di no, dice De Laurentiis: "Domenica e lunedì saranno giornate ’piene’, con una presenza inaudita di possibili ingorghi. Non vogliamo aggiungere caos al caos, quindi credo che eventuali festeggiamenti debbano iniziare e terminare allo stadio". Il tutto mentre la città si tinge sempre più di azzurro, con Maradona a seguire tutto dai murales in città mentre qualcuno ha le traveggole da scudetto: "Guarda, Diego sorride!".