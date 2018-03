Napoli, 3 marzo 2018 - Giallorossi in cattedra a Napoli. Il San Paolo si rivela magico per gli uomini di Di Francesco che siglano una vittoria importante, per 4 reti a 2. Risultato scrive la parola fine alla crisi della Roma. Ne approfitta la Juventus che con la vittoria contro la Lazio guadagna terreno e sale a-1 dalla vetta della classifica.

​Lazio-Juventus 0-1

FORMAZIONI. Il Napoli scende in campo con il consueto 4-3-3. In porta ci va il solito Reina, la linea difensiva è formata da Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui mentre a centrocampo ci sono Allan, Jorginho e Zielinski, in attacco Callejon, Mertens, Insigne. Anche gli uomini di Di Francesco optano per il 4-3-3 con Allison in porta, Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov in difesa, Nainggolan, De Rossi e Strootman a centrocampo mentre a sostenere le azioni difensive ci sono Under, Dzeko, Perotti.

PRIMO TEMPO: LA ROMA SPLENDE AL SAN PAOLO. I giallorossi non dimostrano il minimo timore riverenziale nei confronti dei padroni di casa del Napoli. Al secondo minuto Nainggolan serve sul secondo palo Perotti che la prede di testa ma per poco non prende la porta. Dopo soli 4 minuti il fronte di ribalta e il Napoli va in goal con Insigne che raccoglie un passaggio perfetto di Mertens. La Roma non si accontenta, passa solo un minuto e Under batte Reina grazie ad una fortunosa deviazione. Il Napoli prova a riprendere in mano il risultato, al 19esimo Insigne prova a sorprendere Alisson dalla lunghissima distanza ma il portiere brasiliano para in due tempi. La Roma, però, è in serata di grazia e al 26esimo Dzeko segna il terzo goal per i giallorossi: il bosniaco svetta su Albiol e manda la palla nell'angolino. Al 41esimo Insigne prova a recuperare di nuovo, Callejon serve il compagno in area ma il numero 24 non colpisce al meglio e spreca il goal del pareggio.

SECONDO TEMPO: IL NAPOLI ACCORCIA LA ROMA È IN STATO DI GRAZIA. Il secondo tempo si apre sulla stessa lunghezza d'onda dei primi 45 minuti. Al 56esimo Strootman manca di un soffio il cross di Florenzi e fallisce l'occasione del terzo goal. Dopo soli sei minuti è ancora Under a rischiare il terzo goal: Dzeko con un filtrante serve Under ma il turco si fa neutralizzare da Albiol. La rete della Roma arriva al 73esimo quando Dzeko prende il pallone dal limite dell'area e con un sinistro preciso fulmina Reina. Al 79esimo Perotti mette a segno la rete numero 4. L'attaccante raccoglie un assist di Mario Rui che dall'altezza del dischetto di rigore non fallisce. Il Napoli in pieno recupero accorcia le distanze Mertens dal limite calcia di collo,la sua conclusione è imprendibile per Allison.