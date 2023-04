Napoli-Milan, la partita che vogliono tutti

di Ilaria Checchi

Questa sera si scriverà un pezzo di storia rossonera o partenopea: alle ore 21, in un Maradona andato sold out, Milan e Napoli si affronteranno per la terza volta nel giro di pochi giorni provando a strappare il pass per le semifinali di Champions League. Un traguardo, per gli azzurri, che sarebbe raggiunto per la prima volta da quando il club è nato, mentre per il Diavolo sarebbe un altro successo europeo da inserire nella gloriosa storia della società di via Aldo Rossi.

La truppa di Pioli potrà contare sul vantaggio di misura conquistato al primo round, grazie all’acuto di Bennacer, ma sarà vietato adagiarsi sugli allori: "Un piccolo vantaggio ce lo siamo presi ma sarà una qualificazione ancora tutta da meritarsi e sicuramente ci sarà da giocare una partita di altissimo livello" avverte il tecnico parmigiano, che sarà sostenuto da 2.488 i supporters che riempiranno al 100% il settore ospiti. In casa azzurra, invece, Spalletti ritrova Victor Osimhen, dopo il rodaggio decisivo col Verona e assente nelle precedenti sfide al Milan tra Champions e campionato, ma si troverà orfano degli squalificati Kim e Anguissa: per sostituire il coreano è pronto Juan Jesus, al posto del camerunese, invece, ci sarà uno tra Elmas e Ndombele.

"La formazione ce l’ho già in mente, Osimhen ha dato una vampata di entusiasmo e ha fatto vedere subito di essere dentro la partita" anticipa Spalletti. Nessuna novità, invece, tra le fila rossonere: Giroud ha recuperato dal fastidio al tendine d’Achille e sarà del match, così come i restanti compagni che all’andata hanno avuto la meglio sul Napoli: "Incontriamo una squadra forte, però noi siamo il Milan: i nostri avversari saranno ancora più aggressivi e noi dobbiamo essere pronti avendo il coraggio di giocare perché abbiamo qualità" lo sprono di Kjaer, pronto a ergere il muro difensivo accanto a Tomori. Fiducia, determinazione e intensità sono le parole chiave che Pioli vuole vedere in campo, così come il tecnico toscano punta a ribaltare l’1-0 che vede il suo Napoli partire leggermente in svantaggio facendo affidamento sul collettivo: "Questo livello di competizione è un premio per i calciatori e per la città per tutto l’affetto che ci dimostra. E noi dovremo dare tutto".

A rendere ancora più bollente la vigilia del match di questa sera ci ha pensato poi Juan Jesus che chiede ai suoi una partita con "cazzimma": "Il Milan ha giocato all’andata facendo un po’ di polemica, ma noi abbiamo risposto in campo: dovremo essere più svegli e più furbi".