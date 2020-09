Roma, 17 settembre 2020 - Altra giornata da ricordare per Lorenzo Musetti agli Internazionali di Roma. Dopo aver messo ko Wavrinka, il 18enne di Carrara si sbarazza in due set del giapponese Nishikori, ex numero 4 del mondo e attuale 35 della classifica Atp, e vola agli ottavi di finale. Musetti si è imposto in due set (6-3, 6-4) proponendo un tennis ricco di soluzioni, gesti tecnici e personalità. Il match è stato sospeso per 8 minuti, nel secondo set, a causa di un black-out al Foro Italico.

Sono così 4 gli italiani che si qualificano agli ottavi di finale: Sinner, Berrettini, Travaglia e, proprio il più giovane di tutti, Musetti che ora attende il vincitore del match tra il francese Monfils e il tedesco Koepfer. "È stato un match bellissimo e una vittoria incredibile - ha detto Musetti al termine del match -. Sapevo che oggi era più difficile rispetto alla gara con Wawrinka perché Nishikori mi toglie molto tempo e gioca sempre molto vicino alla riga, cosa che mi infastidisce sempre molto. Ho avuto freddezza, la tattica offensiva e la lucidità mentale penso mi abbia portato alla vittoria".