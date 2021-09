Sinner e Berrettini si preparano a giocare insieme in doppio nel torneo di Indian Wells, dal 7 ottobre, per lavorare in ottica Coppa Davis. Il nuovo capitano Filippo Volandri prepara così l’esordio sulla panchina azzurra a Torino a fine novembre contro gli Stati Uniti. In doppio in California sarà presente anche Simone Bolelli, ormai specialista del doppio, con l’argentino Maximo Gonzalez.

Intanto si è fermato al secondo turno Lorenzo Musetti nel torneo Atp 250 di Nur-Sultan in Kazakhstan. Il 19enne toscano, numero 57 del mondo, è stato battuto dal serbo Laslo Djere, 49 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-7 (3-7), 6-4. A Bucarest Stefano Travaglia nei quarti del ’Tiriac-Nastase’, terra rossa: Il marchigiano, numero 98 del ranking, ha superato in rimonta 2-6 6-4 6-2 il 19enne Flavio Cobolli e ora troverà il 24enne ucraino Vitaliy Sachko, n. 260.