Il britannico Andy Murray ha ricevuto una wildcard per gli Australian Open slittati a febbraio per la pandemia di Covid-19. Il 33enne tennista scozzese (nella foto), due volte oro olimpico ed ex numero 1 del mondo, tornerà così a Melbourne a due anni di distanza da quella che temeva sarebbe stata la sua ultima partita da professionista: nel 2019, affetto da un dolore cronico all’anca, Murray perse in cinque set al primo turno contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut e, alla fine del match, fu proiettato sul grande schermo alla Melbourne Arena una sorta di film-omaggio alla sua carriera. Ma poi un intervento con impianto di una protesi all’anca gli ha consentito il ritorno sul campo. Scivolato al numero 122 del ranking mondiale, Murray, quattro volte finalista a Melbourne e due volte trionfatore a Wimbledon, in questo 2020 è stato in grado di giocare solo sette partite ufficiali.

