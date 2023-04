Muro De Vrij, Bellanova c’è. Brozovic fatica

HANDANOVIC 6,5. Se si chiude in bellezza è anche perché lui evita due volte la capitolazione nel primo tempo.

D’AMBROSIO 6. Prende un colpo durissimo da Parisi, resiste e garantisce la solita dose di esperienza e applicazione.

DE VRIJ 7. Cambiaghi lo fulmina alla prima accelerazione. Ma poi diventa un pilastro in difesa, sbrogliando situazioni complicate.

ACERBI 6,5. Di testa e di piede arriva dove serve per evitare guai.

BELLANOVA 6,5. Tante buone iniziative a destra, trova spazio per affondare. Talvolta pecca di precisione.

GAGLIARDINI 5,5. Quando Baldanzi passa dalle sue parti e dimostra di avere un passo difficile da contenere per lui.

BROZOVIC 5,5. Inanella errori su errori, regala palloni che scatenano i contropiede avversari. Raddrizza la prova con la sponda giusta per Lukaku sul primo gol.

CALHANOGLU 6,5. Rimette le vesti di mezzala ed è il più incisivo in mediana.

GOSENS 5,5. Pomeriggio scialbo, in cui non arriva praticamente mai sul fondo.

LUKAKU 7,5. Primo tempo costellato di giocate fuori misura, ripresa dominante. Si sblocca col piede debole, raddoppia con quello forte e serve l’assist a Martinez.

CORREA 6. In ascesa. Non incide, ma nemmeno disfa. Sfiora il gol nel primo tempo.

ALL. INZAGHI 6,5. Il risultato cambia tanti giudizi: la squadra aveva giocato meglio a Salerno (tra le altre) e non aveva vinto, stavolta va decisamente peggio per un tempo ma sfrutta le opportunità e ritrova la vena di Lukaku.

Dumfries 6. Buon impatto, prosegue il lavoro impostato da Bellanova. Martinez 6,5. Quando ha la palla buona non sbaglia. Barella 5,5. Fa giusto in tempo ad essere ammonito per proteste. Dimarco 6. Entra con la gara già avviata verso il successo. Asslani sv.

Voto squadra 7.

m.t.