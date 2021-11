Garbine Muguruza è davvero tornata. E’ la 28enne spagnola a trionfare alle Wta Finals (5 milioni di dollari di montepremi) che si sono disputate sul cemento all’aperto dell’Akron Tennis Stadium nel Pan American Tennis Center di Guadalajara, in Messico. L’ex numero uno del mondo conquista il decimo titolo della sua carriera, il terzo in questo 2021, superando in finale per 6-3 7-5 Anett Kontaveit, recuperando un break nel secondo parziale e infilando quattro giochi consecutivi. La Muguruza è anche la prima spagnola a trionfare alle Wta Finals: l’unica sua connazionale a esserci andata davvero vicina è stata Arantxa Sanchez, battuta in finale da Steffi Graf nel 1993. "Sono davvero felice di aver dimostrato a me stessa, ancora una volta, che posso essere la migliore - le sue parole dopo il trionfo - Inoltre questa vittoria mi permette di mettermi in una buona posizione anche per il prossimo anno", il riferimento al fatto che chiuderà la stagione al terzo posto nel ranking Wta.

© Riproduzione riservata