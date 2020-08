di Leo Turrini Rossa, si. Ma come la luce di un semaforo. Quindi ferma, sebbene affiori addirittura il sospetto che i tentativi di correggere una macchina concettualmente sbagliata si stiano rivelando...dannosi! Insomma, la Ferrari prosegue la sua odissea nello strazio. Ieri, prove libere del Gran Premio del Belgio, l’esito è stato imbarazzante....

di Leo Turrini

Rossa, si. Ma come la luce di un semaforo. Quindi ferma, sebbene affiori addirittura il sospetto che i tentativi di correggere una macchina concettualmente sbagliata si stiano rivelando...dannosi!

Insomma, la Ferrari prosegue la sua odissea nello strazio. Ieri, prove libere del Gran Premio del Belgio, l’esito è stato imbarazzante. Quindicesimo posto per Carletto Leclerc, diciassettesimo per Seb Vettel. È come se una botola si fosse aperta sotto i piedi di Mattia Binotto, il capo del reparto corse del Cavallino.

Con questa SF1000, sarà un miracolo, per i due piloti della Ferrari, riuscire oggi in qualifica ad entrare nella Top Ten. La vettura, sul bellissimo e durissimo circuito delle Ardenne, semplicemente non tiene la strada e non ha potenza sufficiente.

Aggiungo, già che ci sono, che forse non è stato un colpo di genio rimandare pubblicamente ogni ambizione al 2022 (!): nel frattempo che si fa, si rende onore al motto del Barone De Coubertin buonanima, cioè l’importante è partecipare?

Ma anche no, se ti chiami Ferrari.

Gli altri. Ieri il più veloce è stato sorprendentemente Max Verstappen con la Red Bull, davanti alla Renault di Daniel Ricciardo. Ma immagino che oggi Lewis Hamilton metterà le cose a posto, anche se il campione del mondo dichiara, bontà sua, di considerare l’olandese un candidato al titolo.

Mugello. L’unica buona notizia per i ferraristi viene dalla Toscana: domenica 13 settembre, per il Gp numero 1000 nella storia delle Rosse, saranno ammesse sulle tribune della meravigliosa pista del Mugello tremila persone. Sarà la prima gara di F1 della stagione parzialmente aperta al pubblico.

Ovale. Infine, la seconda delle due tappe in Bahrain sarà disputata su una versione più corta, quasi ovale, del circuito che sorge a Sakhir, nel cuore del deserto.