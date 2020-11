Portimao, 21 novembre 2020 - E' il sabato che decide l'ultima griglia di partenza del Motomondiale 2020. In pista come sempre Motogp, Mot2 e Moto3. Per quanto riguarda la classe regina, ovvero la Motogp, i giochi sono fatti almeno per la prima posizione: lo spagnolo Joan Mir si è laureato campione del mondo con una gara d'anticipo. Ma l'interesse, soprattutto per noi italiani, è grande visto che Franco Morbidelli può concludere al secondo posto (qui la classifica piloti). Giochi invece apertissimi in Moto2 e Moto3.

Gp Portogallo, orari e dove vederlo in tv

Ieri nelle libere del venerdì hanno svettato Oliveira e Zarco. Mentre Morbidelli è più staccato e Valentino Rossi è molto indietro. Oggi terza sessione di libere e alle 15.10 le qualifiche che deterineranno l'ordine di partenza per la gara di domani (domenica).