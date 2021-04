Portimao (Portogallo), 17 aprile 2021 - Entra nel vivo oggi con le qualifiche per la griglia di partenza il Motomondiale 2021 che arriva in Europa dopo le prime due gare sul circuito di Losalil (in Bahrain due successi Yamaha, il primo con Vinales e il secondo con Quartararo nella MotoGp). Le moto sono in pista sul circuito di Portimao per il Gran Premio del Portogallo. Nella MotoGp alla fine delle due sessioni di prove libere del venerdì Francesco Bagnaia, su Ducati, ha registrato il miglior tempo.

La grande novità di questo Gran Premio è il ritorno in pista di Marc Marquez con la Honda che torna dopo mesi di inattività per una brutta caduta nel luglio 2020 a Jerez. Il campione spagnolo è stato subito veloce con un terzo tempo nella FP1 e sesto a fine giornata. Molto in ritardo Valentino Rossi.

In pista oggi come sempre anche Moto2 e Moto3 (vedi i risultati sotto la diretta). In Moto3 pole position ad Andrea Migno.

Gp Portimao, orari tv e circuito

MotoGp: libere 3

Fabio Quartararo è stato il più veloce al termine della FP3, classe MotoGp. Due Yamaha davanti a tutte, con il francese, in 1'39"044, che ha preceduto Franco Morbidelli (+0.051). Terzo tempo per Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale (+0.073), seguito da quella del team Pramac di Johan Zarco (+0.184). Nei primi 10 anche Luca Marini, settimo. Fuori dalla top-ten diversi big: dal campione del mondo in carica Joan Mir (Suzuki, 12°) a Marc Marquez (15°).

Moto3

Andrea Migno (Honda) partirà in pole position nella classe Moto3. Il pilota di Cattolica con il tempo di 1'47«423 partirà davanti all'altro italiano Dennis Foggia, anche lui su Honda, per la prima volta nel terzetto dei migliori al via. Completa la prima fila lo spagnolo Sergio Garcia (GasGas).

Moto2

Remy Gardner su Kalex ha fatto registrare il giro più veloce nelle FP3 di Moto2. L'australiano ha realizzato il miglior giro in 1'42"643, precedendo le altre Kalex dello statunitense Joe Roberts e del leader del Mondiale Sam Lowes. Si qualificano direttamente per la Q2 anche Marcos Ramirez, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, Jake Dixon, Aron Canet, Ai Ogura, Hector Garzo, Nicolò Bulega, Yari Montella, Augusto Fernandez e Fabio Di Giannantonio. Tutti gli altri saranno costretti a passare dal Q1.

L'omaggio a Gresini

A Portimao, come a Imola con la F1, domenica 18 aprile MotoGP e Formula Uno si uniranno in un minuto di silenzio per ricordare Fausto Gresini, due volte campione del mondo della classe 125 motociclistico, scomparso lo scorso 23 febbraio per complicanze legate al Covid-19.