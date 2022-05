Qualifiche MotoGp Francia 2022: Bagnaia in pole position. Griglia di partenza a Le Mans

Le Mans (Francia), 14 maggio 2022 - Ducati ufficiali davanti a tutti nelle qualifiche del Gran Premio di Francia 2022 della MotoGp. Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position, con il nuovo record della pista di Le Mans (1'30''450) e avrà al suo fianco il compagno di squadra Jack Miller, oltre che lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro. "Sono contento, per la squadra, ma soprattutto per me che partirò per primo - ha detto Bagnaia -. La moto nel time attack è veramente forte dall'anno scorso, bisogna sfruttarla bene. Ero un po' preoccupato perché mi sono trovato benissimo con la moto stamattina, mentre nelle FP4 abbiamo fatto una cosa che non mi entusiasmava e non riuscivo a fermarla. Nelle qualifiche siamo andati nella direzione opposta. Oltre alla pole, c'è anche tanto feeling. Sarà complicato scegliere le gomme per la gara".

Seconda fila per il leader del mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), per Enea Bastianini (Ducati-Gresini) e per Johann Zarco (Ducati Pramac). In terza fila partiranno gli spagnoli della Suzuki Joan Mir e Alex Rins (Suzuki). Decimo tempo in qualifica per Marc Marquez (Honda).

MotoGp: calendario e classifiche

MotoGp: le libere 3

Nella terza sessione di prove libere il più veloce era stato Johan Zarco: il pilota francese in sella alla Ducati Pramac ha fatto segnare un tempo clamoroso nelle Fp3. Zarco ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia e il campione del mondo in carica con la Yamaha Fabio Quartararo. Top 5 completata da Marc Marquez (Honda) e Jack Miller (Ducati). Dopo alcuni problemi nella giornata di oggi, aveva trovato l'accesso al Q2 anche Enea Bastianini grazie al decimo tempo combinato. Sono invece dovuti passare per il Q1 Jorge Martin (11°, Ducati), Joan Mir (Suzuki, 13°) e Luca Marini (Ducati, 14°).

Rivivi la diretta

Il primo giorno di prove libere del Gp di Francia sono state nel segno di Enea Bastiani, ma Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia hanno mostrato un passo che li può far ben sperare in vista della gara di domenica. Il venerdì della MotoGp a Le Mans, oltre alle emozioni delle libere, ha vissuto anche attimi di paura a causa di un incendio all'interno del circuito: al termine delle prove libere 1, nella parte superiore del paddock, è andato a fuoco un bar, generato da un problema con uno dei fornelli, che ha causato le prime fiamme, poi propagate nel resto della struttura. Per fortuna tutte le persone sono uscite in tempo dalla struttura e non si sono registrati feriti.

Orari tv Sky

Sabato 14 maggio

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2

ore 16.25, Moto E, Gara 1

Domenica 15 maggio

ore 9.00-9.10, Moto 3, Warm Up

ore 9.20-9.30, Moto 2, Warm Up

ore 9.40-10.00, Moto GP, Warm Up

ore 11.00, Moto 3, Gara

ore 12.20, Moto 2, Gara

ore 14.00, Moto GP, Gara

ore 15.30, Moto E, Gara 2

Orari TV8

Sabato 14 maggio

ore 15.30 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 15 maggio

ore 14.05 Moto3, Gara

ore 15.25 Moto2, Gara

ore 17.05 MotoGP, Gara