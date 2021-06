Barcellona, 5 giugno 2021 - Entra nel vivo il fine settimana del Motomodiale sullo storico circuito di Montmelò a Barcellona con la giornata delle qualifiche del Gran Premio di Catalunya. Nella Motogp si ripresenta la sfida tra Ducati e Yamaha dopo le due sessioni di prove libere del venerdì concluse con il miglior tempo del francese della Pramac Johann Zarco, seguito a pochi millesimo da Franco Morbidelli della Petronas e dal leader del mondiale Fabio Quartararo in sella alla Yamaha ufficiale. Quinto e settimo tempo per le Ducati ufficiali di Pecco Bagnaia e Jack Miller, dietro alla Ktm di Brad Binder. Ancora difficoltà sia per Valentino Rossi (19°) sia per Marc Marquez (15°).

Nella Moto2 le libere confermano un ottimo stato di forma per le due Red Bull Ktm Ajo con Raul Fernandez che ha preceduto il compagno di squadra Remy Gardner. Terzo il britannico Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing) mentre i migliori degli italiani sono stati Marco Bezzecchi, sesto, e Fabio Di Giannantonio, nono.

Nella Moto3 la battaglia è serrata e dopo la prima giornata è stato l'argentino della Honda Gabriel Rodrigo il più veloce, davanti per pochi millesimi al sudafricano Darryn Binder (Honda) e a Romano Fenati (Husqvarna). Altri tre italiani in top-10 dopo le libere 2: Andrea Migno su Honda (settimo), Stefano Nepa (nono) e Niccolò Antonelli (decimo), entrambi su Ktm.

Moto3, prove libere 3

Il pilota italiano Stefano Nepa è stato il più veloce nelle terze prove libere della Moto3 sul circuito di Barcellona. Secondo miglior tempo per l'argentino Gabriel Rodrigo, terzo per il giapponese Tatsuki Suzuki. Quinto tempo invece per Romano Fenati, seguito dall'altro italiano Nicolò Antonelli, mentre Dennis Foggia è ottavo. A sorpresa fuori dalla top ten il leader della classifica mondiale Pedro Acosta e il numero due lo spagnolo Jaume Masia, e più indietro Andrea Migno: per giocarsi la pole, tutti e tre dovranno passare dalla Q1.

Motogp, prove libere 3

Nelle terze libere del gran premio di Catalunya Franco Morbidelli in sella alla sua Yamaha Petronas ha messo tutti in riga seguito dal leader della classifica mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) e dal pilota portoghese della Ktm Miguel Oliveira, staccati rispettivamente di 46 e 122 millesimi. Francesco Bagnaia sulla Ducati ha fatto il quarto tempo (+144). Dopo le ombre di ieri nella prima giornata di libere, buona prova di Valentino Rossi che ha conquistato il nono tempo e passerà direttamente alla Q2 per giocarsi le qualifiche, e così pure del campione del mondo della Suzuki Joan Mir. Accedono direttamente alla Q2 anche Aleix Espargarò, Binder, Vinales, Mir e Miller. Ancora problemi invece Marc Marquez, fuori dalla top ten.