Valencia, 13 novembre 2020 - Mancano due gare al termine del Motomondiale 2020 e per quanto riguarda la classe regina, la Motogp, fari puntati da oggi nel Gp Valencia, sul capofila della classifica piloti, lo spagnolo Joan Mir che in sella alla sua Suzuki ha un vantaggio di 37 punti sul francese Fabio Quartararo e sul compagno di squadra Alex Rins. Mir è reduce dalla vittoria di una settimana fa, sempre sul circuito di Valencia, e ora vede il titolo mondiale. Un'occasione unica quest'anno visto che è rimasto sempre al box il campione del mondo Marc Marquez vittima di una brutta caduta in apertura di stagione.

Rientra in gara definitivamente anche Valentino Rossi, finalmente negativo al Covid. In pista anche Moto2 e Moto3 oggi con questi orari: libere 1(Moto3 ore 10, Motogp 10.55, Moto2 11.55. Libere 2: Moto3 (ore 13.35, Motogp 14.30, Moto2 15.30). Domani le qualifiche per la griglia di partenza e domenica la gara. Poi resterà l'ultimo Gran premio della stagione nel weekend 20-22 novembre a Portimao in Portogallo.

