Scarperia e San Piero (Firenze), 28 maggio 2021 - Appuntamento con le prime prove libere sul circuito del Mugello, dove, dopo un anno di stop causa Covid, torna il Gran Premio d'Italia di MotoGp. Si accendono i motori del lunghissimo weekend da vivere sul circuito di Scarperia e San Piero, pronto a regalare di nuovo spettacolo. Grande attesa per i piloti italiani. Dopo il successo di Jack Miller a Le Mans, c'è grande attesa intorno alla Ducati, assoluta protagonista di questa avvio di stagione.

Nella prima sessione di prove libere il miglior tempo è stato di Maverick Vinales. Si replica poi con la seconda sessione alle 14.10. Sabato poi prima la terza sessione, decisiva per l'accesso alle qualifiche che porteranno alla griglia di partenza della gara di domenica. In pista anche Moto2 e Moto3.

Gp al Mugello: i temi

Tanti riflettori sono accesi su Valentino Rossi. Sarà questo l'ultimo Mugello per Valentino? "A luglio, quando avremo un mese di pausa, deciderò il mio futuro - ha detto Rossi -. Dovrò parlare con Petronas e Yamaha per capire i programmi. Io so bene che tutto dipenderà dai risultati, perché magari un posto lo troverei anche ma non avrebbe molto senso. Senza dubbio queste quattro gare sono importanti per cercare di fare buoni risultati". Nel frattempo potrebbero esserci altri annunci ufficiali, per esempio sulla moto per il team VR46 in MotoGp il prossimo anno, anche se Rossi frena su un accordo con Ducati: "Per il prossimo anno il team sta parlando con Ducati e Yamaha, vedremo. Non siamo vicini ma penso che potremo avere notizie tra 10 giorni o la settimana prossima".

Dopo la doppietta firmata fra Portogallo e Francia, uno dei personaggi del Mugello è senza dubbio Jack Miller: "Sono reduce da un paio di settimane fenomenali. E' stato assurdo per me rinnovare il contratto dopo queste due vittorie. Il Mugello? E' un circuito che adoro, penso che lo adorino un po' tutti. Ci era mancato l'anno scorso".

Insieme a Miller, punta alla vittoria anche l'altro pilota Ducati, Pecco Bagnaia: "Sarebbe grandioso vincere la mia prima gara di MotoGp al Mugello, ma il mio obiettivo ora è essere costante e competitivo in tutto il weekend. Al momento penso a essere competitivo come nelle ultime gare. Il Mugello è una pista che mi piace, dove la Ducati si adatta molto bene".

Gp d'Italia Oakley, FP1 e FP2 live

MotoGp: le prove libere

Maverick Vinales ha realizzato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere di MotoGp. Lo spagnolo della Yamaha ha firmato il cronometro in 1'46"593. Alle sue spalle il francese Johann Zarco su Ducati (+0"209) e lo spagnolo Alex Rins su Suzuki (+0"359). Quarto posto per l'altra Suzuki di Joan Mir davanti a Franco Morbidelli e a Francesco Bagnaia. Completano la top ten Michele Pirro (Ducati Pramac), Fabio Quartararo (Yamaha), Jack Miller (Ducati) e Miguel Oliveira (KTM). Nelle retrovie Marc Marquez (Honda) e Valentino Rossi , rispettivamente 16° e 17°.

Moto3: le prove libere

Andrea Migno è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere di Moto3. Il romagnolo della Honda ha fermato il cronometro in 1'57"724, precedendo il connazionale Romano Fenati su Husqvarna di 495 millesimi e lo spagnolo della KTM Jaume Masia di 0"663. FP1 positive per i piloti di casa, con Niccolò Antonelli (KTM) quarto e Dennis Foggia (Honda) settimo. La Moto3 tornerà in pista alle 13.15 per le FP2.

Circuito

Il tracciato è situato nella splendida campagna toscana a 30 chilometri a nordest di Firenze. Il Mugello, di proprietà Ferrari dal 1988, è lungo 5.245 metri ed è famoso per le sue curve e contro curve tra sali e scendi e staccate dure in discesa. Combina curve veloci a curve lente, soprattutto consente sorpassi quasi ovunque. Primo gran premio nel 1976, poi la completa ristrutturazione del 1991 e da allora il Mugello è appuntamento immancabile nel calendario iridato. Possibilità di sorpasso in curva 1 dopo il lungo rettilineo di box, in curva 4 alla Materassi, in curva 10 alla Scarperia, con azzardo anche al Correntaio e all’ultima, cioè la Bucine. Velocità massima di 330 orari su rettilineo principale.