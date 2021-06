Barcellona, 4 giugno 2021 - Torna il Motomondiale 2021 e oggi si accendono i motori sullo storico circuito di Montmelò a Barcellona per la disputa del Gran Premio di Catalogna. Il circus delle due ruote arriva a questo appuntamento dopo il tragico appuntamento del Mugello con la morte del 19enne pilota svizzero della Moto 3, Jason Dupasquier, con molti piloti che hanno criticato la scelta di non fermare le gare una volta arrivata la tragica notizia.

Gp Catalunya, orari e dove vederlo in tv

Nella Motogp noi italiani attendiamo il riscatto di Pecco Bagnaia che al Mugello è caduto dopo poche curve. In Toscana ha vinto il francese Quartararo che è in testa alla classifica del Mondiale davanti a Zarco e Bagnaia. Il circuito di Montmelò misura 4.6 chilometri e presenta 6 curve a sinistra e 8 a destra. Tracciato misto con alternanza di curvoni ad alta velocità e staccate più dure.

In programma oggi le prime due sessioni di prove libere (la Motogp alle 9.55 e alle14.10). Come sempre in pista anche Moto 2 e Moto 3.

Motogp, libere 1 in diretta

Moto 3

Nelle libere 1 di Moto 3 il più veloce è stato lo spagnolo Sergio Garcia, seguito dal connazionale Izan Guevara e dal ceco Filip Salac. Buona prova degli italiani Romano Fenati, sesto miglior tempo, e Dennis Foggia settimo. In difficoltà il leader della classifica mondiale, Pedro Acosta, che ha chiuso le prime libere nelle ultime posizioni.