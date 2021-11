Portimao, 7 novembre 2021 - Francesco Bagnaia si prende il Gran Premio dell'Algarve, penultimo appuntamento del Mondiale. Il pilota della Ducati Lenovo ha vinto confermando la sua quinta pole position della stagione a Portimao.

Ma la gara registra un brutto incidente: la bandiera rossa è stata esposta a tre giri dalla fine per via di una caduta di Miguel Oliveira, portato via in barella. Alla fine la corsa si è ridotta a 23 giri, con secondo lo spagnolo Joan Mir, su Suzuki, e terzo Jack Miller, su Ducati.

Il neo campione del mondo Fabio Quartararo, su Yamaha, finisce per terra in una curva a cinque giri dal termine. In zona punti Valentino Rossi con la sua Petronas: il Dottore è tredicesimo, davanti al compagno di team Andrea Dovizioso.

La Ducati si assicura il titolo del Mondiale costruttori grazie al podio di Bagnaia e Miller.

Classifiche: piloti - costruttori

Rivivi il live

Warm Up: i primi dieci tempi

1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) - 1:39.711

2. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.111

3. Iker Lecuona (Tech3 KTM Factory Racing) + 0.257

4. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.315

5. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 0.385

6. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.519

7. Alex Marquez (LCR Honda Castrol) + 0.526

8. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.590

9. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 0.610

10. Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.667

Moto3

Pedro Acosta ha vinto il mondiale di Moto3. Il pilota spagnolo della KTM è arrivato primo al traguardo del Gran Premio dell'Algarve, conquistando il titolo iridato con una gara di anticipo, complice anche l'uscita di pista, negli ultimi giri, del rivale Dennis Foggia (Team Leopard). A Portimao (Portogallo), Acosta ha preceduto gli italiani Migno e Antonelli. "Non so cosa dire, ho fatto tutto l'ultimo giro piangendo. Devo ringraziare la Red Bull perché mi ha dato una famiglia, nulla di più. Grazie a tutto il team che mi ha fatto credere in me stesso, oltre a tutte le persone dietro le quinte. La mia dedica speciale è alla squadra che mi ha messo in condizione di vincere", ha detto il pilota dopo la gara.

Questo l'ordine d'arrivo:

1. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 38'04"339 alla media di 151.9 km/h

2. Andrea Migno (Ita) Honda +0"354

3. Niccolò Antonelli (Ita) Ktm +0"880

4. Jeremy Alcoba (Esp) Honda +1"768

5. Izan Guevara (Esp) GasGas +1"839

6. Ayumu Sasaki (Jpn) Ktm +1"874

7. Romano Fenati (Ita) Husqvarna +1"972

8. Xavier Artigas (Esp) Honda +2"333

9. Tatsuki Suzuki (Jpn) Honda +3"423

10. Filip Salac (Cze) Ktm +6''591